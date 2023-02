UFFICIALE – La Tezenis Verona rescinde con Aric Holman e firma Devin Davis

By

Scaligera Basket comunica di aver rescisso consensualmente il contratto con l’atleta Aric Holman. La società, ringraziando Aric per l’impegno profuso durante la permanenza a Verona, augura le migliori fortune professionali e personali per il futuro.

Contestualmente Scaligera Basket comunica di aver sottoscritto un contratto con il giocatore americano Devin Davis. Ala di 198 centimetri di altezza per 103 kg, nato ad Indianapolis il 29 marzo del 1995, ha iniziato la stagione in Grecia con il Peristeri disputando anche la Champions League con una media di 7.4 punti, 4.4 rimbalzi e 2.4 assist. Successivamente si è trasferito a Napoli dove in 12 gare ha prodotto 7.7 punti e 5.2 rimbalzi di media.

LA CARRIERA

Dopo aver chiuso la carriera universitaria con gli Houston Cougars, Davis ha disputato il primo campionato di G-League nel 2018-2019 con i Lakeland Magic, chiudendo la stagione con 6.4 punti di media e 3.4 rimbalzi. Nel 2019-2020 inizia la propria avventura in Grecia, dove per due stagioni consecutive veste la maglia del Lavrio: 7.9 punti, 4.6 rimbalzi di media nella prima stagione, 10.4 punti e 4.6 rimbalzi nella seconda. Nella scorsa stagione è protagonista in Francia con la squadra Le Portel, chiudendo con 12.3 punti e 5.6 rimbalzi di media.

UFF. COMUNICAZIONE SCALIGERA BASKET VERONA