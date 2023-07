UFFICIALE – La Vanoli Cremona blinda il capitano Andrea Pecchia

Vanoli Basket Cremona comunica il rinnovo, anche per la stagione 2023/2024, dell’atleta Andrea Pecchia. Per il capitano della promozione, la prossima sarà la terza stagione sotto il torrazzo.

“Sono molto contento di essere rimasto e sono molto carico. Questo è il terzo anno alla Vanoli Cremona che per me, ormai, è diventata una seconda famiglia. Sono contento anche perché si è riusciti a confermare diversi giocatori dello scorso anno. Uno zoccolo duro che sa già quello che vuole l’allenatore e che è fatto di persone che già si conoscono tra loro. Questo sarà certamente utile durante la stagione. Ovviamente sarà un campionato di Serie A molto difficile ma noi, come abbiamo fatto l’anno scorso, ancora di più quest’anno cercheremo di farci trovare sempre pronti”.

Andrea Pecchia, rientrato in squadra a dicembre 2022, dopo aver recuperato dall’infortunio al ginocchio patito nove mesi prima, ha chiuso la stagione regolare e la fase a orologio con 6.5 punti, 3.3 rimbalzi e 1.6 assist nelle 15 gare in cui è sceso in campo. Ha alzato tutte le sue medie nei playoff promozione, portandole a 7.4 punti, 4.5 rimbalzi e 2.6 assist. Per lui anche 8.6 punti, 5.6 rimbalzi e 1.3 assist nelle tre gare che hanno regalato alla Vanoli la vittoria in Coppa Italia.



