UFFICIALE – L’Estra Pistoia Basket saluta Angelo Del Chiaro

A.S. Estra Pistoia Basket 2000 comunica che non è stata esercitata l’opzione, prevista dal contratto, per la permanenza in biancorosso di Angelo Del Chiaro.

Il 23enne di Pietrasanta è cresciuto nel nostro settore giovanile, debuttando non ancora maggiorenne in Serie A e iniziando un percorso che lo ha portato ad essere un elemento importante in questi anni: chiude la sua avventura, per il momento, con la maglia del Pistoia Basket dopo cinque stagioni in prima squadra con 126 gettoni di presenza (nono di tutti i tempi) e 645 punti segnati.

«Non posso che ringraziare Angelo per quanto ha fatto per noi in questi anni – afferma il direttore sportivo Marco Sambugaro – da quando sono arrivato a Pistoia il suo percorso di crescita è stato importante e, col passare del tempo, si è guadagnato sempre più spazio. È arrivato il momento di salutarlo perché ha deciso di intraprendere un nuovo percorso che gli consentirà di crescere professionalmente con un ruolo da protagonista».

A Del Chiaro il club augura le migliori fortune per il prosieguo della propria carriera.

UFF. STAMPA A.S. PISTOIA BASKET 2000