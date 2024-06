UFFICIALE – L’ex Cantù Nikolic firma con la Vanoli Cremona

Vanoli Basket Cremona comunica che il giocatore Stefan Nikolic giocherà con la canotta biancoblù nella stagione 2024/2025.

Nato a Belgrado il 29 maggio 1997, Stefan è un’ala di 203 centimetri di nazionalità serba ma italiano per formazione cestistica.

«Sono contento di iniziare questa nuova avventura con Cremona. Con coach Demis Cavina ho già lavorato in passato a Udine e sono stato contento di ricevere la sua chiamata per far parte di questo bel progetto»

Il suo percorso nelle giovanili inizia alla Virtus Bologna, dopo il trasferimento dalla Stella Rossa Belgrado. Con la squadra felsinea conquista il tricolore Under 17 contribuendo con i 26 punti segnati in finale. Nel 2014 il passaggio alla Stella Azzurra Roma dove debutta anche in serie B. Completa il percorso formativo a Napoli, dopo essere passato per Capo d’Orlando.

Nella sua prima stagione nel capoluogo campano, Nikolic è tra i protagonisti della promozione della squadra in serie A2 grazie ai 13 punti, 5.8 rimbalzi e 1.8 assist di media a partita, vince da MVP la Coppa Italia di categoria e viene nominato miglior under 21 della serie B. Resta a Napoli anche la stagione successiva, mettendo a referto 10.7 punti, 3.7 rimbalzi e 1.4 assist in 28 minuti di utilizzo nella sua stagione di esordio in A2. Finisce l’anno a Montegranaro. Con la Poderosa disputa i playoff per poi trasferirsi, il campionato successivo, a Udine. L’ottima annata in Friuli, con i playoff chiusi a 12.8 punti, 5 rimbalzi e 2.8 assist a partita, gli vale la nuova chiamata della Virtus Bologna dove resta per un biennio e dove vince lo scudetto 2020/2021.

Le ultime tre stagioni le gioca a Cantù, in serie A2. Con la squadra brianzola passa dai 6,9 punti con 3,6 rimbalzi di media della prima annata ai 15,8 punti e 5,4 rimbalzi di media del secondo campionato. In quello appena concluso si conferma con 10.3 punti e 4.2 rimbalzi arrivando con la sua squadra a giocarsi la finale promozione.

Ora il ritorno in serie A con l’arrivo a Cremona, in maglia Vanoli.

«Mi sento carico per un nuovo inizio e non vedo l’ora di dare tutto me stesso in campo»



Ufficio Stampa

Guerino Vanoli Basket