UFFICIALE – L’ex Trapani e Scafati Chris Evans alla Virtus Roma

La Virtus Roma comunica di aver ingaggiato Chris Evans, ala Usa di 203cm per 100kg lo scorso anno in forza all’Orleans Loiret Basket.

Nato a Chesapeake (Virginia) il 29 gennaio 1991, Evans frequenta la Petersburg High School prima di frequentare i college di Coastal Carolina, Wabash Valley e Kent State dove nell’ultima stagione (2012-13) è stato eletto nell’All-MAC First Team e nel MAC All-Tournament Team. Terminata la carriera universitaria Evans inizia immediatamente l’avventura europea dalla Grecia all’Aries Trikala, formazione della massima serie, dove chiude la stagione con 16.2 punti di media e 7 rimbalzi in 25 gare; nel 2014-15 l’approdo in Italia in A2, indossando per dieci gare la maglia di Trapani (15.2 punti, 4.9 rimbalzi con il 41% da tre) e per altre dieci quella di Scafati (21 punti e 4.6 rimbalzi). Il 2015-16 vede Evans spostarsi in Israele, prima con l’Hapoel

Tel Aviv per 9 partite e poi con il Ironi Nahariya, mentre nel 2016-17 torna in patria per giocare in G-League con i Canton Charge (17.6 punti, 5.1 rimbalzi in 33 gare). Nel 2017-18 è in Francia con i monegaschi del Monaco, con la canotta dei quali disputa anche 20 gare in Basketball Champions League, facendo registrare 13.2 punti e 4.1 rimbalzi, giocandosi inoltre la finale del campionato francese fino alla quinta gara con Le Mans. Nel 2018-19 Evans si divide tra Gran Canaria, dove disputa anche 12 gare in Euroleague (10.2 punti,2.5 rimbalzi in 18.8 minuti), e il Pinar Karsiyaka che lo vede protagonista in Europe Cup a 11.5 punti e 4 rimbalzi in 21.6 minuti. La scorsa stagione Evans è di nuovo in Francia: con l’Orleans Loiret disputa 24 partite con 14.9 punti, 5 rimbalzi e il 37% da tre.

Queste le dichiarazioni del Ds Valerio Spinelli: «Chris Evans è un giocatore in grado di ricoprire i ruoli del “3” e del “4”, una caratteristica che lo rende un’importante arma tattica. È dotato di grande talento come dimostra la sua ottima carriera: soltanto due stagioni fa è andato in doppia cifra di media per punti in Eurolega con il Gran Canaria, è un giocatore importantissimo che ci darà grande equilibrio».

Le parole di coach Piero Bucchi: «Evans è un giocatore che ha una consolidata esperienza europea di alto livello, oltre a essere stato già nel nostro campionato, seppur in A2. È un ragazzo di talento e con grandi qualità atletiche, sono sicuro possa essere un’aggiunta importante nel reparto degli esterni, senza dimenticare la sua capacità di giocare anche da “4” in determinati momenti della partita». Le parole di Chris Evans sulla sua nuova avventura: «Non vedo l’ora di giocare con la Virtus Roma e di cimentarmi nel campionato italiano. Spero di poter contribuire agli obiettivi che ci porremo grazie all’esperienza che ho maturato in questi anni giocando ad alti livelli».

FONTE: Ufficio stampa Virtus Roma