UFFICIALE – L’Olimpia Milano piazza il colpo Naz Mitrou-Long

Naz Mitrou-Long è un nuovo giocatore dell’Olimpia Milano.

Il canadese di cittadinanza greca lascia la Germani Brescia ma non l’Italia, aggiungendo qualità al pacchetto guardie di Ettore Messina.

Pallacanestro Olimpia Milano comunica di aver raggiunto un accordo di due anni con Naz Mitrou-Long, nato a Missisauga, in Ontario, Canada, il 3 agosto 1993, 1.90 di statura, la scorsa stagione alla Germani Brescia. “Naz Mitrou-Long ci ha conquistato non solo per il rendimento ma anche per lo spirito con cui gioca. Conoscendolo, abbiamo individuato in lui i tratti caratteriali giusti per far parte della nostra squadra”, dice il general manager dell’Olimpia, Christos Stavropoulos. “Quando la gente pensa all’Olimpia, automaticamente pensa ad un’eccellenza. Sono entusiasta di venire a giocare per un club con questa storia. Quando sei all’Olimpia Milano nessun obiettivo è troppo alto. Mi sento fortunato di far parte di questa società. Sono motivatissimo e già non vedo l’ora di debuttare con questa maglia”.

CHI È – Naz Mitrou-Long, canadese, è cresciuto in Ontario, e ha cominciato a giocare alla St. Martin High School di Missisauga. Si è messo in luce come uno tra i migliori prospetti canadesi trasferendosi quindi negli Stati Uniti nel 2010 per giocare alla Findlay Prep High School di Las Vegas guidandola ad un record di 28-4. L’anno seguente ha giocato alla Montrose Christian Academy di Rockville, Maryland. Nel 2012 è passato a giocare ad Iowa State con 131 presenze di cui 83 in quintetto. Nel 2015/16, ha giocato solo otto partite per infortunio e ha ottenuto un ulteriore anno di eleggibilità. Nel 2016/17 ha segnato 15.1 punti per gara con 4.6 rimbalzi. Per tre anni è stato parte degli Utah Jazz e poi ha trascorso un’altra stagione agli Indiana Pacers, giocando in tutto 20 partite NBA.

Lo scorso anno a Brescia, ha giocato 29 partite in Serie A con 16.5 punti per gara, 4.7 assist e 4.5 rimbalzi, con il 36.4% nel tiro da tre. Nel corso dei playoff, è stato il primo realizzatore (24.4) e il primo negli assist (7.2).

NOTE – La madre di Mitrou-Long è greca, di Sparta, emigrata in Canada, il padre Jersey Long ha origini di Trinidad ed è stato un kickboxer professionista. Ha tre fratelli incluso Elijah Mitrou-Long, giocatore all’università del Texas e poi professionista in Europa.

Olimpia Milano.