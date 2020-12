UFFICIALE – Luca Campogrande approda all’Umana Reyer Venezia

E’ Luca Campogrande il primo rinforzo per coach De Raffaele. Cresciuto esponenzialmente in questo inizio di stagione sfortunato a Roma potrà adesso mettersi alla prova e allungare le rotazioni viste le problematiche di infortuni e post covid per Venezia.

Ecco il comunicato del club orogranata:

L’Umana Reyer è lieta di comunicare che Luca Campogrande ha firmato un accordo con la società orogranata.

Swingman, guardia/ala, di 198 cm Campogrande è nato a Roma il 30 aprile 1996. Ha iniziato la stagione 2020/21 nel roster della Virtus Roma disputando un’ottima prima parte di campionato con 10,9 punti di media (high 25) in 29 minuti, tirando col 62,5% da 2 e il 43,2% da 3.

Luca cresce cestisticamente nelle giovanili del Sam Basket Roma con cui diventa campione d’Italia U19 Elite. Nel 2015/2016 indossa la maglia della Fortitudo Bologna dove giocherà per due stagioni in A2 vincendo una Supercoppa LNP.

Nella stagione 2017/2018 disputa un ottimo campionato con la Poderosa Montegranaro con cui parte in quintetto base e l’anno successivo firma con la Sidigas Avellino con cui debutta in Serie A e in Champions League.

La passata stagione ha vestito la maglia della Happy Casa Brindisi con cui ha di nuovo disputato la Champions League e affrontato l’Umana Reyer in finale di Coppa Italia.

Luca Campogrande sarà presentato alla stampa in videoconferenza nella giornata di oggi.

Ufficio Stampa Umana Reyer Venezia