UFFICIALE – Luca Conti lascia Trento e approda alla Vanoli Cremona

Vanoli Basket Cremona comunica che Luca Conti farà parte del roster biancoblù nella stagione 2024/2025.

Nato a Trento il 20 dicembre 2000, Luca è un’ala di 197 centimetri per 84 chilogrammi di peso.

«Sono pronto e carico a mettermi in gioco in una nuova realtà: è bello e stimolante conoscere nuove persone in una piazza importante come Cremona»

Cresciuto nelle giovanili dell’Aquila Basket Trento, fa il suo esordio in serie A nella stagione 2016/2017. L’anno successivo continua il suo percorso di crescita, in prima squadra, alla Dolomiti Energia per poi trasferirsi, nel 2018/2019, alla Carpegna Prosciutto Pesaro.

L’anno dopo è con la Poderosa Pallacanestro Montegranaro, in Serie A2, per poi tornare a casa la stagione successiva.

Il ritorno a Trento lo vede, nei tre anni successivi, aumentare il suo minutaggio in campo, contribuendo ai risultati della squadra sia in campionato che in Eurocup.

Il campionato 2023/2024 lo disputa ancora con la maglia della squadra della sua città. Ora il trasferimento alla Vanoli Cremona.

Nel suo percorso ci sono anche presenze con la squadra nazionale. In maglia azzurra ha disputato gli europei di categoria sia con la selezione under 16, dove si è messo in luce con 15 punti e quasi 8 rimbalzi di media, che con quella under 18.

«Sono molto felice; ho parlato con coach Cavina, mi ha detto aspettative e obiettivi della stagione. Darò il massimo per aiutare la squadra e spero di dare un contributo importante grazie al lavoro con lo staff».

Uff stampa Vanoli Basket Cremona