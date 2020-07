UFFICIALE – Luca Conti nel roster della Dolomiti Energia Trentino

Dopo due anni passati in prestito a Pesaro (10 punti in 12 apparizioni in Serie A) e Montegranaro (56 punti in 24 partite di Legadue), Luca Conti torna alla base: l’esterno classe 2000, cresciuto nel settore giovanile della Dolomiti Energia Trentino, farà a tutti gli effetti parte del roster della prima squadra a disposizione di coach Nicola Brienza e del suo staff nella stagione 2020-21.

Conti. ala piccola di 195 centrimetri per 87 chilogrammi, con la maglia delle rappresentative giovanili del club bianconero ha raggiunto la Finale Scudetto Under 18 ed ha conquistato diverse convocazioni con le Nazionali “under”.

Uff stampa Aquila basket Trento