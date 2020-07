UFFICIALE – Luca Possamai promosso nel roster 2020/21 dell’Umana Reyer

L’Umana Reyer è lieta di comunicare di aver sottoscritto un contratto professionistico pluriennale con Luca Possamai che farà parte della prima squadra 2020/2021 e rappresenterà l’Under 20 orogranata.

Possamai, nato a Venezia il 10 maggio 2001, è un centro alto 211 centimetri. Inizia a giocare all’età di 8 anni al Basket Marcon, società aderente al Progetto Reyer, e cresce nel settore giovanile Reyer con cui gioca per sei stagioni.

Nelle ultime due annate è protagonista con l’Under 18 con cui disputa due edizioni dell’Euroleague Adidas Next Generation Tournament e due Next Gen Cup di cui nel febbraio 2020 l’Umana Reyer si laurea campione. Nelle sette partite di Next Gen, Luca regisra 10,6 punti, 8,3 rimbalzi e 2 stoppate a partita.

A livello di Nazionale partecipa all’Europeo Under 18 di Vólos in Grecia e al raduno Under 20 di inizio 2020.

“Per me è un’emozione grandissima far parte della prima squadra – le parole di Luca Possamai – è un sogno di tutti i giovani e sono tanto grato alla società per questa grande opportunità. Lavorerò al massimo per migliorarmi, è un gruppo di lavoro che conosco perché ho avuto la fortuna di fare già due precampionati con la prima squadra. De Raffaele è un grande allenatore e mi applicherò al massimo per guadagnare la sua fiducia, ho tanta voglia di essere utile al gruppo!”.

