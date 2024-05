UFFICIALE – Luka Brajkovic nuovo centro di Pistoia

A.S. Estra Pistoia Basket 2000 è lieta di comunicare di aver raggiunto l’accordo, di durata annuale, con il centro Luka Brajkovic. Nato a Feldkirch il 26 giugno 1999, in possesso di passaporto austriaco e serbo, il giocatore è 208cm per 113kg e la sua carriera ha preso il via nella seconda lega d’Austria vestendo, per tre anni, la maglia dei Dornbirn Lions, debuttando in prima squadra a soli 16 anni. Nel 2018 ha deciso di intraprendere la carriera universitaria americana e, per quattro anni, ha giocato con il college di Davidson in NCAA.

Fin dal debutto i suoi numeri sono stati davvero importanti: nella prima stagione, Brajkovic ha chiuso con 11.1 punti e 6 rimbalzi di media in 25’ di utilizzo e, col passare del tempo, ha migliorato le proprie performance arrivando nel 2021/22 a viaggiare con 14.4 punti e 7.1 rimbalzi di media in 29’ di utilizzo. A 23 anni ha optato per tornare in Europa e, nel 2022/23, ha giocato per il Rio Breogan Lugo, formazione della ACB spagnola, con la quale ha disputato il playoff estivo di Basketball Champions League mentre in campionato, su 32 partite giocate, ha totalizzato 3.2 punti di media in poco meno di 10’ di utilizzo ad incontro.

Nella stagione appena conclusa, invece, è esploso definitivamente nella A1 greca con la maglia del Kolossos Rodi avendo avuto, fra l’altro, come compagno di squadra l’ex Pistoia Basket Daniel Utomi: in 28 partite disputate, ha prodotto 14 punti e 6.6 rimbalzi di media (quinto miglior rimbalzista della Lega). Per sei volte ha totalizzato una doppia doppia e in 22 gare su 28 è andato in doppia cifra di punti segnati. Con la sua squadra ha chiuso la regular season al sesto posto ed è poi uscito ai quarti di finale playoff.

Dopo aver disputato tornei e partite internazionali con le rappresentative Under16 e Under18, ha collezionato tre presenze anche con la Nazionale austriaca negli ultimi mesi.

«Dopo aver parlato con Ron Rowan e Marco Sambugaro, ho deciso di accettare subito la proposta di Pistoia – sono le prime parole di Luka Brajkovic in biancorosso – perché voglio far parte di questo progetto che è molto ambizioso, come lo sono io. Intanto li ringrazio per la fiducia che mi hanno dato e non vedo l’ora di venire a giocare a Pistoia, sapendo quanto sono calorosi i tifosi biancorossi: la gente di questa città so che ama il basket e la società ha una storia importante nel basket italiano. Il mio obiettivo è quello di aiutare la squadra a vincere partite fin dal primo giorno e non vedo l’ora che inizi la stagione per giocare davanti al nostro pubblico».

Uff stampa Pistoia Basket 2000