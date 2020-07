UFFICIALE – Luke Maye firma con la Dolomiti Energia Trentino

Luke Maye è un giocatore della Dolomiti Energia Trentino: il lungo statunitense classe ’97, prodotto di North Carolina, nel 2020-21 debutterà con la maglia di Trento in Serie A e 7DAYS EuroCup.

Nato il 7 marzo di 23 anni fa a Cary (North Carolina, USA), 203 centimetri per 109 chilogrammi, Maye è reduce da una stagione in G-League dove con la maglia dei Wisconsin Herd ha prodotto 10,7 punti e 7,5 rimbalzi di media in 34 partite, tirando con il 35,1% da tre punti e con il 92,1% ai liberi.

Luke nelle quattro stagioni passate ai North Carolina Tar Heels si è trasformato in un giocatore capace di entrare nei radar della NBA grazie a un crescendo che lo ha portato ad essere una pedina chiave del gruppo capace di vincere il torneo NCAA del 2017 e poi a vestire i panni del leader del prestigioso college fino alla chiusura del suo percorso accademico nel 2019.

Nelle ultime due stagioni a North Carolina il nuovo lungo bianconero ha viaggiato a oltre 15 punti e 10 rimbalzi di media, e nel 2018 è stato inserito nel miglior quintetto della conference e nel terzo miglior quintetto a livello nazionale dopo essere anche stato nominato giocatore più migliorato.

NICOLA BRIENZA (Allenatore DOLOMITI ENERGIA TRENTINO: «Siamo molto contenti di inserire Luke nel nostro roster, si tratta di un giocatore che avrà grande impatto sulla squadra a vari livelli: è un’importante aggiunta a livello tecnico e tattico, ma darà tanto al gruppo anche in termini di mentalità e di presenza emotiva, vista la sua grinta e il suo modo di stare in campo che lo rendono un eccellente compagno di squadra».

