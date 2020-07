UFFICIALE – L’Umana Reyer avanti tutta con Tonut

Stefano Tonut disputerà la sua sesta stagione con l’Umana Reyer con cui ha un contratto fino al 2023. In orogranata ha disputato 47 partite playoff (secondo nella storia del Club dietro solo a Bramos che ne ha 48) e 229 complessive con 1669 punti totali. Nelle cinque stagioni in orogranata è stato uno dei protagonisti dei due scudetti, della vittoria della FIBA Europe Cup e della recente e storica Coppa Italia, dove è stato nominato miglior difensore del torneo.

Stefano in queste stagioni vincenti è cresciuto insieme al Club diventando un giocatore sempre più importante nello scacchiere di Walter De Raffaele. E’ uno dei beniamini dei tifosi, non solo per quello che fa in campo, ma anche per la sua grande sensibilità sociale e il suo attaccamento al territorio, come ha dimostrato anche durante i giorni di emergenza sanitaria partecipando alla consegna porta a porta delle mascherine protettive.

“Ho grande voglia di riprendere ad allenarmi e giocare con i miei compagni – le parole di Stefano Tonut – Far parte di questo gruppo, oltre ad essere stimolante è divertente perché riusciamo a vivere la quotidianità con grande gioia. Credo che il nostro essere positivi e uniti ci abbia aiutato tanto a superare sfide toste e difficili in questi anni. Quando parlo di gruppo intendo anche tutte le persone che lavorano dietro le quinte, ma che sono importantissime. Come lo sono la progettualità del Club e la continuità del lavoro di Patron Brugnaro, Presidente Casarin, coach De Raffaele e staff.

Ho lavorato molto in questo periodo di stop per farmi trovare al meglio e sono molto contento che la società abbia mantenuto l’ossatura dello scorso anno.

Come sempre mi metterò a disposizione, abbiamo ancora desiderio di vivere grandi eventi da protagonisti. A presto, un saluto a tutti!”

Ufficio Stampa Umana Reyer Venezia