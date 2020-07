UFFICIALE – Maarty Leunen risolve con Bologna, torna a Cantù

Fortitudo Pallacanestro comunica di aver raggiunto un accordo per la risoluzione del rimanente anno di contratto con l’atleta Maarty Leunen. Nel ricordare le emozioni legate ad uno dei grandi artefici del ritorno in serie A, Fortitudo Pallacanestro saluta e ringrazia il ‘Professore’ per queste due stagioni ricche di soddisfazioni e grandi risultati trascorse con la maglia della Effe. Fortitudo Pallacanestro augura a Maarty di poter ottenere le migliori fortune nel prosieguo della sua carriera.

–

Uff stampa Fortitudo Pallacanestro Bologna 103