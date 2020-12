UFFICIALE – Marcos Delia resta un altro mese a Trieste

Allianz Pallacanestro Trieste comunica di aver raggiunto un accordo con il giocatore Marcos Delìa per prorogare di un mese la clausola di uscita dal contratto, a fronte di una situazione contingente che ha tenuto ferma la squadra per più di un mese e mezzo.

“Mi sento di ringraziare personalmente Marcos – ha dichiarato il presidente dell’Allianz Pallacanestro Trieste Mario Ghiacci – e i suoi due agenti Massimo Raseni e Giorgio Montano, per la disponibilità e la flessibilità dimostrate in questa operazione. Questo mese in cui giocheremo ogni tre giorni sarà evidentemente necessario l’apporto di tutti e sono sicuro che Marcos potrà dimostrare ancora molto sul parquet”.

Ufficio Stampa Pallacanestro Trieste