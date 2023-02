UFFICIALE – Marcus Lee torna in Italia, accordo con la Unahotels Reggio Emilia

Pallacanestro Reggiana comunica di aver sottoscritto un accordo fino al termine della stagione 2022/2023 con l’atleta statunitense Marcus Lee.

Pivot di 208 centimetri, classe 1994, Lee ha diviso la sua carriera collegiale tra Kentucky e California Berkeley. Dopo due anni in G-League, fa il suo esordio nel vecchio continente firmando con la Vanoli Cremona in Serie A: per lui 7.4 punti, 7.4 rimbalzi e 1.6 stoppate di media in 21’ di utilizzo.

Dopo l’esperienza italiana si trasferisce nella prima lega turca allo Yalovaspor, dove disputa tutta la stagione 2021/2022 con 10.3 punti e 6.3 rimbalzi di media in 30 partite.

Nella stagione attuale, dopo una parentesi in Spagna a Manresa di 10 partite tra ACB e BCL, prosegue la sua annata in Australia a Melbourne terminando pochi giorni fa il campionato con 8.8 punti, 7.5 rimbalzi e 1.6 stoppate a partita, con il 69% dal campo.

Queste le parole di Filippo Barozzi: “Con la firma di Marcus Lee aggiungiamo un elemento importante al nostro pacchetto lunghi, mettendo a disposizione di coach Sakota un ulteriore giocatore che ci possa aiutare nella lotta salvezza. Lee è un atleta con caratteristiche molto precise e ben definite: un centro atletico, dotato di grande verticalità in attacco e capacità di prendere rimbalzi e abilità nel proteggere il ferro in difesa. Utilizzeremo la lunga pausa delle coppe nazionali e della finestra FIBA per inserirlo nei meccanismi di squadra, auspicando che Marcus possa darci una dimensione più solida in entrambi i lati del campo”.

“Sono galvanizzato dall’idea di tornare in Italia e portare tutta la mia energia positiva alla squadra – ha commentato Marcus Lee – a 28 anni ho ormai maturato esperienza e leadership durante la mia carriera ed è quello che cercherò di portare ai miei nuovi compagni di squadra per essere un riferimento in campo ed in spogliatoio”.

Uff stampa Unahotels Reggio Emilia