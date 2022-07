UFFICIALE – Matt Brase è il nuovo allenatore della Pallacanestro Varese

Pallacanestro Varese è lieta di annunciare di aver raggiunto un accordo con Matt Brase, che da oggi ricoprirà il ruolo di allenatore della squadra biancorossa. Per Brase si tratta della prima esperienza in Italia, ma negli ultimi anni ha rivestito il ruolo di viceallenatore in NBA (Houston e Portland) e di head coach con i Rio Grande Valley Vipers. Brase è nipote di Lute Olson, storico allenatore statunitense che guidò la nazionale americana alla vittoria dei Mondiali nel 1986 e membro del Naismith Memorial Basketball Hall of Fame.

Matt Brase, nuovo allenatore Pallacanestro Varese: «Sono onorato di essere stato nominato allenatore della Pallacanestro Varese e di entrare a far parte della grande tradizione di questa società. Sono entusiasta di essere al fianco di Luis Scola e Michael Arcieri e di lavorare rispettando la visione che hanno per questo storico club».

Michael Arcieri, General Manager Pallacanestro Varese: «È con grande entusiasmo che annunciamo Matt Brase come nostro nuovo allenatore. Matt combina una serie di caratteristiche che lo rendono l’allenatore ideale per la nostra squadra: eccellenza ed innovazione tecnica, esperienza nel campo del player development e capacità di creare con giocatori e staff rapporti diretti. Sono felice di dargli il benvenuto nella nostra famiglia e di averlo alla guida della nostra squadra per un futuro brillante».

UFF. STAMPA PALL. VARESE