UFFICIALE – Matteo Chillo lascia Venezia e si accasa alla Unahotels Reggio Emilia

Pallacanestro Reggiana comunica di aver raggiunto un accordo biennale con l’atleta Matteo Chillo.

Bolognese classe 1993, ala/centro di 203 centimetri, Chillo è cresciuto nel vivaio della Fortitudo Bologna, ma ha fatto il suo esordio tra i senior con la maglia dell’Andrea Costa Imola in Serie A2. Successivamente giocherà, sempre nella serie cadetta, prima a Biella, poi a Treviglio e Rieti, facendo poi ritorno alla Fortitudo Bologna.

Nel 2018 il suo passaggio a Treviso, società dove resterà per quattro stagioni conquistando la promozione in Serie A ed arrivando poi a disputare anche la Basketball Champions League nel 2021/2022. Nel suo ultimo anno a Treviso segna quasi 5 punti e conquista 3 rimbalzi in 18’ di media a partita. Nell’estate 2022 il passaggio alla Reyer Venezia, con la quale disputa anche l’Eurocup.

Così lo presenta coach Priftis: “Matteo Chillo è un buon giocatore che va a rinforzare il nostro nucleo di atleti italiani. Ha le qualità e caratteristiche per aiutarci sia nella posizione di “4” che di “5”. Può aprire il campo col suo tiro da fuori ed aiuta la squadra in tanti modi differenti durante le partite. Ha esperienza e grande motivazione nell’accettare questa sfida e siamo molto soddisfatti di averlo con noi”.

Queste le dichiarazioni di Matteo Chillo: “Ringrazio innanzitutto la Reyer Venezia per essermi venuta incontro dandomi la possibilità di accettare questa grande opportunità per la mia carriera che avrò qui a Reggio Emilia, Club che mi ha dato fiducia e sulla cui proposta non ho avuto alcuna esitazione fin da subito. Ho 30 anni, mi sento nella fase migliore del mio percorso da atleta e voglio giocarmi al meglio questa chance. Sento, pur non avendoci mai giocato, di avere già una connessione forte con la Pallacanestro Reggiana e la città di Reggio Emilia, che ho frequentato negli anni scorsi guardando tante partite da spettatore al PalaBigi e dove ho molti amici anche fuori dal parquet. Ho fatto una lunga ed interessante chiacchierata con coach Priftis ed ho apprezzato la sua chiarezza e decisione nello spiegarmi le idee di gioco che vuole applicare. Inoltre, mi fa molto piacere ritrovare Uglietti, con cui ho condiviso lo spogliatoio per tanti anni ed è per me molto più di un semplice compagno di squadra”.

Uff stampa Pallacanestro Reggiana