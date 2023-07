UFFICIALE – Matteo Piccoli resta alla Vanoli Cremona un’altra stagione

Vanoli Basket Cremona comunica che Matteo Piccoli vestirà la maglia biancoblù anche nella stagione 2023/2024 in Serie A.

“La Serie A la sento come un premio al mio percorso come persona, non vedo l’ora di mettermi a disposizione di compagni e staff, dentro e fuori dal campo. Vincere tre titoli è stato incredibile, la squadra è stata costruita alla perfezione, ognuno sapeva il suo ruolo e questo ha fatto la differenza. La Vanoli ha un’organizzazione da Serie A, è semplicemente tornata dove merita ed è un onore far parte della sua storia”.

Matteo Piccoli, nel suo primo anno in biancoblù, ha prodotto 4,5 punti e 1,6 rimbalzi in 18 minuti di impiego medio, tra stagione regolare e fase a orologio, e 3,8 punti, 1,6 rimbalzi e 1,4 recuperi nei playoff promozione. Il suo apporto è risultato determinante, con 8 punti, 2,6 rimbalzi e 2,6 recuperi, anche nella vittoria in Coppa Italia dove è stato votato MVP della finale.

