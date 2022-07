UFFICIALE – Matteo Spagnolo torna in LBA! Trento chiude il prestito dal Real Madrid

By

Matteo Spagnolo torna in Italia e giocherà con Trento.

Il giocatore, scelto al Draft NBA 2022 dai Minnesota Timberwolves, è stato ceduto in prestito dal Real Madrid, possessore del cartellino del giovane italiano, a Trento per la prossima stagione.

Dopo l’esperienza a Cremona, Matteo Spagnolo ritorna in LBA con Trento.

La Dolomiti Energia Trentino si assicura il talentuoso play azzurro classe 2003. Selezionato dai Minnesota Timberwolves con la chiamata 50 all’NBA Draft 2022, Matteo arriva in prestito dal Real Madrid. A Cremona la scorsa stagione in LBA ha segnato 12,2 punti di media vincendo il premio di Miglior Giocatore Under 22.