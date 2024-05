UFFICIALE – Mattia Udom firma con Sassari

Sassari firma l’ex Brindisi e Trento, ala forte di esperienza, cresciuto nelle giovanili di Siena.

La Dinamo Banco di Sardegna comunica ufficialmente di aver sottoscritto un contratto biennale con Mattia James Udom, ala forte, classe 1993, 2 metri per oltre 100 kg, negli ultimi due anni in forza a Trento. Nativo di Bagno a Ripoli alle porte di Firenze ma di papà nigeriano e madre francese di Parigi.

IL PROFILO

Mattia Udom è un giocatore di grande solidità, un’ala forte che può adattarsi anche da numero 5 tattico, fisico, tosto in difesa, che ha maturato esperienze importanti. Non è un attaccante ma un reale team player, un giocatore di squadra che può essere utilizzato con più opzioni tattiche.

Udom ha giocato e segnato 5 punti con l’Italia in una partita delle qualificazioni mondiali 2023, il 29 novembre 2021 quando gli azzurri vinsero 75-73 contro l’Olanda

Federico Pasquini commenta l’innesto di Udom:

“Vogliamo creare una base italiana importante. Siamo ripartiti da Cappelletti per poi aggiungere dei giocatori che possano costituire l’ossatura del gruppo. Udom è un giocatore che ci è sempre piaciuto, che ha esperienza, ha fisicità e intensità, un’addizione importante, pensiamo possa essere una pedina di valore”

VERONA DECISIVA POI IL SALTO IN A

Dopo tutto il percorso nelle giovanili della Mens Sana Siena e l’aver toccato da vicino il gruppo che vinse tutto, Udom ha vissuto delle esperienze importanti con Agrigento e Biella, ma il vero step di crescita lo ha vissuto a Verona nel triennio 2017-2020. Lì ha costruito le basi per salire di categoria, prima nel biennio di Brindisi, poi nell’ultima esperienza di Trento dove ha giocato anche l’Eurocup.

Mattia ha un fratello Liam che gioca a Verona in A2

Le prime parole di Udom: “Sono molto contento di aver firmato per Sassari e sono grato per l’opportunità che mi è stata data di poter giocare in una squadra come la Dinamo. Non vedo l’ora di iniziare a combattere”

Sassari, 29 maggio 2024

Ufficio Comunicazione

Dinamo Banco di Sardegna