UFFICIALE – Maurice Ndour nuovo innesto della Germani Brescia

By

Pallacanestro Brescia è lieta di comunicare di aver raggiunto un accordo con Maurice Daly Ndour, ala forte senegalese di 206 cm. Giocatore solido, dalla grande propensione difensiva e profondo conoscitore della pallacanestro europea, Maurice Ndour, nella scorsa stagione, si è diviso tra l’esperienza sotto i colori dell’Hapoel Gerusalemme (Ligat Winner), con cui ha sollevato una Coppa di Lega israeliana, ed in Russia, dove ha vestito la maglia del Lokomotiv Kuban (VTB).

L’innesto di Maurice Ndour nel roster della Germani Brescia è stato fortemente voluto da coach Giuseppe Poeta e tale scelta è stata condivisa appieno con i leader della squadra.

La Pallacanestro Brescia ritiene di aver compiuto tutti gli sforzi massimi e necessari per poter consentire ai propri tifosi di continuare a divertirsi con entusiasmo.

La Germani Brescia partirà per il ritiro di Ponte di Legno domenica 25 agosto e la Società vuole ringraziare tutti gli abbonati che hanno già esercitato il proprio diritto di prelazione, ricordando che questa fase terminerà domenica 4 agosto.

La Pallacanestro Brescia porge un ringraziamento speciale ad Eric Fleisher, procuratore del giocatore, ad Andrea Ferrari, che, con il suo supporto diretto a Dakar, ha contribuito in modo essenziale alla definizione dell’accordo e, infine, a Marco De Benedetto per aver cucito l’intera operazione.

CARRIERA

Maurice Ndour, nato a Sindia (Senegal) il 18 giugno 1992, muove i primi passi nella palla a spicchi presso il Monroe College di New York, viatico che lo porta alla Ohio University (NCAA) lungo un biennio.

Chiuso il percorso collegiale, nell’estate del 2015, inizia la propria carriera da professionista in Spagna, indossando la canotta del Real Madrid (Liga Endesa), una tra le società sportive più nobili e blasonate a livello mondiale, partecipando all’Eurolega e mettendo in bacheca un titolo nazionale spagnolo ed una Coppa del Re.

Le cifre maturate con i blancos gli valgono la chiamata dei New York Knicks (NBA), quando colleziona 32 presenze, prima di chiudere l’annata ai Westchester Knicks (G-League), fatturando 14.7 punti di media uniti a 6.8 rimbalzi.

Durante l’estate del 2017 accetta la proposta dell’Unics Kazan (VTB), dove resta per due anni, con un bottino personale di 10.5 punti e 4.1 rimbalzi ad ogni allacciata di scarpe, partecipando all’Eurocup e ricevendo il premio di miglior difensore del campionato russo.

La stagione 2019/2020 lo vede ai nastri di partenza ancora in Spagna, sposando la causa del Valencia Basket (Liga Endesa), trovando ampio minutaggio anche in Eurolega.

Seguono due campionati in Lituania con il Rytas Vilnius (LKL), inframezzati da una fugace apparizione in Cina con gli Zhejiang Golden Bulls (CBA). Maurice Ndour, sulle rive del Baltico, matura 14.2 punti di media conditi da 4.5 rimbalzi, per poi terminare la stagione 2021/2022 ad Istanbul, sponda Galatasaray (BSL), mettendo a tabellino 12.4 punti di media e 6.4 rimbalzi.

Riparte, nell’annata 2022/2023, dal Giappone firmando per i Nagoya Diamond Dolphins (B1 League), dove registra 10.3 punti di media e 5.8 rimbalzi ad ogni discesa sul parquet.

Maurice Ndour è un punto fermo della Nazionale Maggiore senegalese, con cui ha partecipato a due edizioni dei Campionati Mondiali (2014 e 2019) e ad altrettanti Campionati Africani (2017 e 2019), quando, in entrambe le occasioni, ha conquistato una medaglia di bronzo.

UFF. STAMPA PALL. BRESCIA