Le strade di Pallacanestro Brescia e di Maurizio Buscaglia si separano. L’esperienza dell’allenatore umbro sulla panchina del club biancoblu, iniziata in corso d’opera lo scorso 1° dicembre, si chiude con la conquista dell’aritmetica salvezza da parte della Germani, che con il successo ottenuto sulla Vuelle Pesaro ha chiuso la stagione al nono posto della classifica.

“A nome di tutto il Consiglio di Amministrazione – afferma Mauro Ferrari, proprietario di Pallacanestro Brescia -, desidero ringraziare Maurizio Buscaglia per il suo contributo nel raggiungere l’obiettivo della salvezza, conquistata con una giornata d’anticipo rispetto alla fine della regular season”.

“Ringrazio Maurizio Buscaglia per la sua grande professionalità, mostrata quotidianamente all’interno di un percorso terminato con il raggiungimento dell’importante traguardo della permanenza in Serie A – il pensiero di Graziella Bragaglio, presidente di Pallacanestro Brescia -. Attraverso il suo lavoro, Maurizio ha ripagato la fiducia che la società gli ha riposto nel momento in cui lo ha chiamato alla guida della squadra, nell’ambito di una delle stagioni più anomale e complesse per tutto il basket italiano. Sono lieta che Pallacanestro Brescia abbia potuto contare sulla qualità del suo lavoro e desidero augurargli il meglio per il prosieguo della sua carriera”.

Uff stampa Germani Pall. Brescia