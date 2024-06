UFFICIALE – Michael Forrest è il nuovo playmaker di Pistoia

A.S. Estra Pistoia Basket 2000 comunica di aver raggiunto un accordo, di durata annuale, con il playmaker americano Michael Forrest. Nato a Pompano Beach, in Florida dove vive lo stesso Ron Rowan, il 2 dicembre 1999, 185 cm per 79kg, ha mosso i primi passi in una delle High School della cittadina, ovvero la Blanche Ely, facendo vedere cose egregie tanto da meritarsi l’attenzione del college di Florida Atlantic Owls, con la cui divisa ha giocato per ben cinque stagioni.

Nell’anno da debuttante, nel campionato Ncaa 2018/19, è sceso in campo per 33 volte con un utilizzo di 28.4 minuti di media totalizzando 8.5 punti e 3 assist con il 37% da 2 ed il 76% ai liberi. Da lì i suoi numeri sono andati in continuo crescendo e per tre anni ha condiviso lo spogliatoio con un altro dei neo-acquisti biancorossi, ovvero il lettone Karlis Silins: le cifre più importanti fra la stagione 2020/21 e 21/22 dove arriva a toccare i 13.2 punti di media con il 36% da 3 e l’86% ai liberi. Il 2022/23 è stata l’ultima stagione universitaria disputata con un minutaggio leggermente più basso (20.8’ di media) chiudendo, comunque, col 40% da 2 ed il 75% ai liberi. Un giocatore che, comunque, è nella storia del College della Florida essendo il primo per tiri da 3 realizzati ed il secondo di tutti i tempi per punti totalizzati (oltre 1600).

Terminato il percorso in Ncaa, dalla passata stagione ha deciso di intraprendere l’avventura in Europa risultando uno dei principali protagonisti con la maglia del BBC Monthey-Chablais nella Serie A in Svizzera: in 32 partite disputate tra regular season e playoff, ha prodotto 18.9 punti, 5 rimbalzi e 4 assist di media tirando col 45% da 2 e con oltre l’80% ai liberi. In ben 29 occasioni è andato in doppia cifra con il record di 32 punti segnati in un solo match.

«Arrivo in una Lega come la LBA che è un grande campionato e nel quale giocano moltissimi giocatori di spessore – afferma Michael Forrest dopo aver firmato il contratto che lo lega al Pistoia Basket fino al 30 giugno 2025 – e, per me, poter far parte del nuovo roster di Estra Pistoia è sicuramente una grande opportunità: in più, ho visto che arrivo in una città bellissima, ricca di storia e di cultura. Sono reduce da una stagione importante giocata a Monthey, in Svizzera, e il mio obiettivo è vincere quante più partite possibile. Ho già parlato col presidente Ron Rowan ed ho fiducia in lui: sa perfettamente quello che sta facendo e sicuramente aiuterà il club a raggiungere vittorie e obiettivi prefissati».

UFF.STAMPA PISTOIA BASKET