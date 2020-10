Il nazionale polacco Michal Sokolowski approda in Italia, firmando un contratto con la De’ Longhi Treviso. Prenderà il posto di Tyler Cheese, che probabilmente non verrà nemmeno convocato per la trasferta a Brindisi.

Il polacco vestirà la maglia #24.

A breve il comunicato della società trevigiana.

–

Uff stampa De’ Longhi Universo Basket Treviso