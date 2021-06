La De’ Longhi Treviso Basket annuncia di aver rinnovato il contratto con Michal Sokolowski per altre due stagioni.Il giocatore polacco, ala di 196cm, classe 1992, ha trascorso i primi 10 anni della carriera da professionista in Polonia prima di debuttare all’estero proprio con Treviso Basket. Arrivato a ottobre, Sokolowski ha esordito con la maglia di TVB nella vittoria esterna contro la Fortitudo Bologna, mostrando fin da subito la propria solidità. In questi mesi in Serie A, il giocatore ha ottenuto 13.3 punti, 4.3 rimbalzi e 2.5 assist di media in 28.5 minuti a partita, tirando con un ottimo 46.1% da 2, 44.4% da 3 e 87.5% ai liberi – chiudendo la stagione nella top 5 della Lega sia per percentuale dall’arco che dalla lunetta. In 3 delle 6 vittorie consecutive che hanno permesso a Treviso Basket di conquistare con largo anticipo i playoff ha ottenuto più di 20 punti (28 contro Trieste, 23 contro Pesaro e Sassari). La sua esperienza e il suo grande impatto sia difensivo che in attacco sono stati fondamentali nel percorso di TVB nell’ultima stagione, tanto da figurare tra le nomination dei giocatori rivelazione della LBA.Chiusi i playoff con la De’ Longhi TVB, “Soko” ha disputato l’ultimo spicchio di stagione in Israele con l’Hapoel Holon, chiudendo con la semifinale. E’ un veterano della maglia della sua Nazionale che quest’estate lo vedrà impegnato nel preolimpico a Kaunas (Lituania). Per quanto riguarda l’esperienza in nazionale, “Soko” ha avuto un ruolo importante nelle sue presenze agli Europei del 2017 e ai Mondiali in Cina del 2019, conclusi con un sorprendente ottavo posto della Polonia (7.5 punti, 2.8 rimbalzi e 1 assist a partita per lui, con il 66% da due e il 45% da tre).

Le parole del polacco:

“Sono veramente contento di poter continuare il mio viaggio con Treviso. La città è bella e questa organizzazione è fantastica sotto ogni punto di vista. Abbiamo fatto una bella stagione, ma non ci fermiamo e vogliamo continuare la scalata, lo staff, la squadra e la società hanno tutte le qualità per continuare al meglio un percorso ambizioso. Spero che a partire dalla prossima stagione avremo la possibilità di giocare finalmente davanti ai nostri tifosi, perchè ci sono mancati davvero tanto, sarà bellissimo per me giocare con il Palaverde pieno! Forza Treviso.”

Ufficio Stampa Treviso Basket