UFFICIALE – Milan Tomic completa lo staff tecnico dell’Olimpia Milano

La Pallacanestro Olimpia Milano comunica di aver completato lo staff tecnico della prima squadra con l’ingresso di Milan Tomic. “Sono felice ed entusiasta di entrare a far parte della famiglia di un club così prestigioso come l’Olimpia Milano. Lavorare per uno dei migliori allenatori d’Europa, in uno staff di prim’ordine, rappresenta per me una grande opportunità e un onore. Da oggi metterò tutto me stesso a disposizione della squadra per aiutarla a raggiungere i traguardi che vogliamo raggiungere”, dice Milan Tomic.

CHI È MILAN TOMIC – Nato il 24 luglio 1973 a Belgrado, Tomic ha avuto una grande carriera da giocatore alle spalle. Proveniente dal Radnicki, ha giocato dal 1991 al 2004 nell’Olympiacos Pireo vincendo l’EuroLeague del 1997, cinque titoli greci e tre volte la Coppa di Grecia. Tomic ha poi finito la carriera giocando brevemente a Jesi e a Rodi. Nel 2008 è diventato parte dello staff tecnico dell’Olympiacos e vi è rimasto fino al 2018 vincendo l’EuroLeague due volte, una con Dusan Ivkovic e un’altra con Giorgios Bartzokas come capo allenatore. Nel 2014 è stato per breve tempo head coach della squadra. Nel 2018 è tornato in Serbia come capo allenatore della Stella Rossa con la quale ha vinto la Lega Adriatica e il campionato serbo nel 2019, la Supercoppa nel 2018. Dopo aver lasciato la Stella Rossa, è stato capo allenatore al Peristeri Atene.

UFF.STAMPA OLIMPIA MILANO