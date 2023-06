UFFICIALE – Miro Bilan torna in LBA e firma con la Germani Brescia

Inizia la sua carriera nella sua città natale Sibenik dove gioca per tre stagioni dal 2006 al 2009 prima di andare in Grecia dove gioca con la maglia dell’Olympias Patrasso. Nella stagione 2010/11 rientra nel campionato croato con lo Zadar. Gioca per sei stagioni con il Cedevita Zagabria vincendo tra il 2011 e il 2017 per quattro volte il titolo croato e per cinque la Kresimir Cosic Cup. Nel biennio successivo si sposta in Francia dove vince la coppa nazionale con lo Strasturgo nella prima stagione e poi nella successiva in maglia Asvel oltre alla Coppa di Francia aggiunge al suo palmares anche il titolo francese. Nel 2019 la sua avventura italiana con Dinamo Sassari inizia con la vittoria della Supercoppa Italiana. Dopo due stagioni in Sardegna si sposta in Ucraina vestendo la maglia del Prometey fino allo scoppio della guerra nel 2022. Conclude la stagione tornando a Sassari e nella stagione appena conclusa ha giocato in Grecia con il Peristeri. Ha vestito anche la maglia della Nazionale Croata con cui ha disputato il Campionato Europeo nel 2015 e le Olimpiadi di Rio nel 2016.

2006-2009 Šibenik

2009-2010 Olympias Patrasso

2010-2011 Zara

2011-2017 Cedevita

2017-2018 Strasburgo

2018-2019 Asvel

2019-2021 Dinamo Sassari

2021-2022 Prometey

2022 Dinamo Sassari

2022-2023 Peristeri