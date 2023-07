UFFICIALE – Mobio esce dal contratto con la Vanoli Cremona e si prepara alla firma con Trapani Shark

By

Vanoli Basket Cremona comunica di aver accettato la decisione di Joseph Mobio di uscire dal contratto in essere con Vanoli Basket Cremona per la stagione 2023/2024.

La volontà del giocatore di cambiare società ha prevalso sul progetto sportivo della Vanoli Basket, che ha creduto nelle capacità di Joseph nella scorsa stagione e che avrebbe voluto proseguire l’avventura insieme anche quest’anno in Serie A.

Dopo l’annata in biancoblu che ha portato alla conquista di Supercoppa, Coppa Italia e promozione in A, Vanoli Basket Cremona desidera ringraziare Joseph Mobio per le emozioni vissute insieme, augurandogli i migliori successi nel futuro.



