UFFICIALE – Moore e Roma si separano

Questa di Reggio Emilia è stata l’ultima partita in maglia Virtus per Michael Moore, con il quale la società ha trovato un accordo per la risoluzione del contratto. Il club augura al giocatore il meglio per il prosieguo della sua carriera e lo ringrazia per l’impegno profuso in questi mesi.

La squadra osserverà il proprio turno di riposo nella 17^ giornata di campionato, il prossimo turno di campionato si giocherà il 12 gennaio, ore 16:30, in casa contro la Virtus Bologna.

Uff.Stampa Virtus Roma