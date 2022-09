UFFICIALE – Mortellaro firma con Tortona

By

Bertram Derthona comunica di avere raggiunto l’accordo con Christopher Gino Mortellaro, che torna a indossare la canotta bianconera dopo l’esperienza della passata stagione.

Nato a Cocoa Beach (Florida) il 25 marzo 1982, centro americano con cittadinanza italiana, Mortellaro – dopo avere frequentato il College con la maglia dei Drury Panthers dal 2002 al 2004 – ha iniziato la carriera in Italia, a Jesi, nel 2005/06.

Questa è stata la prima tappa di un percorso che ha visto Chris giocare in Svizzera, Spagna, Italia, Ungheria e Francia prima di fare ritorno nel nostro paese, in cui scende in campo ininterrottamente dal 2015/16.

Rieti, Agrigento, Chieti, Udine e San Severo sono state le esperienze che Mortellaro ha avuto prima di accettare la chiamata della Bertram Derthona nel 2021/22. La sua professionalità nel corso delle settimane ha contribuito al raggiungimento dei prestigiosi risultati ottenuti dalla squadra (finale di Coppa Italia, quarto posto in regular season e semifinale playoff) nella prima annata di Serie A. Ora Chris fa ritorno alla Bertram Derthona per un nuovo anno della sua carriera.

