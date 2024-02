UFFICIALE – Myles Stephens rescinde con Trento

By

Dolomiti Energia Basket Trentino e Myles Stephens hanno definito la rescissione consensuale del contratto che legava al club bianconero l’esterno statunitense. A Myles va il ringraziamento da parte di tutta Aquila Basket per il lavoro svolto assieme, oltre che i migliori auguri per le sue prossime avventure professionali e per il prosieguo della sua carriera.

Stephens lascia Trento dopo aver giocato 31 partite tra campionato ed EuroCup in cui ha prodotto 3,6 punti e 2,8 rimbalzi di media.

Uff stampa Aquila Basket Trento