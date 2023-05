UFFICIALE – Napoli Basket, risolto il contratto con il DS Alessandro Bolognesi

La Generazione Vincente Napoli Basket comunica di avere esercitato la clausola di uscita dal rapporto di collaborazione (in scadenza giugno 2024) col Direttore Sportivo Alessandro Bolognesi.

La società ringrazia Alessandro per la professionalità ed il proficuo lavoro svolto nel corso di questi anni che hanno coinciso con la promozione in Serie A, ed i due conseguenti campionati nella massima serie.

Il Club gli augura il più sincero in bocca al lupo e le migliori fortune per il prosieguo della carriera.