UFFICIALE – Napoli, colpo in entrata: Joe Young firma con la GeVi

La Gevi Napoli Basket comunica di aver ingaggiato l’atleta americano Joseph Michael Young.

Il giocatore, nato il 27 Giugno 1992 a Houston, è una guardia di 188 centimetri per 84 kg.

Dopo l’esperienze al College con gli Houston Cougars e gli Oregon Ducks, 20.7 punti di media nell’ultima stagione NCAA, Young viene selezionato dagli Indiana Pacers nel draft 2015.

Con la maglia dei Pacers gioca 3 stagioni, intervallate dall’esperienza in G-League con i Fort Wayne Mad Ants, con cui realizza 24.3 punti di media.

Nel 2018-2019 il nuovo giocatore della Gevi si trasferisce in Cina con i Monkey Kings di Nanjing per due stagioni. Nella prima chiude con 36.1 punti di media e 5.2 assist, nella seconda ci sono 38.3 punti per partita e 6.4 assist. Young resta in Cina anche nella stagione 2020-2021 con i Royal Fighters di Beikong, 25.2 punti e 6.1 assist.

La scorsa stagione Young gioca ancora in G-League con i Birmingham Squadron, squadra affiliata ai New Orleans Pelicans, 18.3 punti e 4.9 assist per partita.

La guardia della Gevi ha iniziato la stagione in Grecia, con il Promitheas di Patrasso. Nel campionato ellenico Young ha segnato 16 punti per partita, con 2.2 rimbalzi e 2.2. assist. In Eurocup, seconda competizione europea, la guardia americana è capocannoniere della manifestazione, 23.4 punti per gara e 3.9 assist.

