UFFICIALE – Nuovo innesto per Derthona, firmato Justin Gorham

Bertram Derthona comunica di avere raggiunto l’accordo con Justin Gorham, ala grande classe ’98 che nell’ultima stagione ha indossato la canotta del Lietuvos Rytas, con cui ha vinto il campionato lituano.

Le parole di Marco Picchi, Presidente di Bertram Derthona: “Sta proseguendo la costruzione della nostra squadra e Justin Gorham vanta importanti esperienze di successo in Europa, impreziosita dalla recente vittoria del campionato Lituano. Justin aggiunge qualità e fisicità al reparto lunghi per rendere più completo il roster della prossima stagione”.

LA CARRIERA – Nato il 6 agosto 1998 a Columbia (Maryland, USA), Gorham ha mosso i primi passi nella pallacanestro alla Calvert Hall High School, prima di trasferirsi a Towson per i primi due anni della sua carriera collegiale. Nel 2018 è poi passato a Houston, dove ha completato la sua carriera universitaria. Ha concluso il suo anno da senior a 8.4 punti e 8.6 rimbalzi a partita, venendo inserito nel secondo quintetto dell’All-American Athletic Conference e premiato come Most Improved Player dell’AAC.

Conclusa la sua avventura a Houston, Justin si è subito trasferito in Europa per l’inizio della sua carriera professionistica. Nel 2021 indossa la canotta del Telekom Baskets Bonn, in Germania dove produce 9 punti e 5.7 rimbalzi di media. L’anno seguente gioca in Israele, con l’Hapoel Gilboa Galil, con cui viaggia a oltre 13 punti a incontro. Le sue prestazioni gli valgono la chiamata del Lietuvos Rytas, militante nella LKL.

Con la squadra lituana, dopo avere concluso la stagione, è tra i protagonisti della vittoria del campionato – in finale contro lo Zalgiris Kaunas – nel 2023/24. I suoi 11.2 punti e 5.3 rimbalzi in stagione hanno contribuito al successo del Lietuvos Rytas. Ora arriva alla Bertram Derthona per iniziare un nuovo capitolo della sua carriera.

