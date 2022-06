UFFICIALE – Nuovo innesto per Pesaro, firmato Riccardo Visconti in arrivo da Brindisi

La Carpegna Prosciutto Basket Pesaro comunica di aver sottoscritto un accordo biennale con Riccardo Visconti. Guardia classe 1998, inizia il suo percorso cestistico nelle giovanili della Kolbe Torino per approdare poi alla Libertas Amici San Mauro Basket e alla Don Bosco Crocetta.

In seguito lo attende il passaggio alla Reyer Venezia con cui nel 2015 esordisce il massimo campionato. Con la formazione Under 18 dei veneti nel 2015/2016 vince il titolo nazionale. Nel 2017/2018 viene ceduto in prestito in Serie A2 a Verona mentre nelle due stagioni successive è impegnato sempre nel secondo campionato ma con la maglia di Mantova. Nell’estate 2020 torna in Serie A firmando un contratto biennale con la Happy Casa Brindisi.

Visconti vanta anche medaglie conquistate con le selezioni giovanili della Nazionale azzurra: nel suo palmarès troviamo il bronzo ottenuto nel 2016 in Turchia agli Europei Under 18 e l’argento nel 2017 in Egitto nei mondiali Under 19.

Riccardo è molto determinato in vista della nuova esperienza che lo attende a Pesaro: “Sono molto contento e orgoglioso della chiamata da parte di Coach Repesa e della società. Sono pronto a mettermi in gioco e a dare tutto per un club storico come la VL!”.

Ufficio Stampa Carpegna Prosciutto Basket Pesaro