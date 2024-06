UFFICIALE – Nuovo innesto per Venezia, firmato Alessandro Lever da Napoli

L’Umana Reyer è lieta di annunciare l’ingaggio su base pluriennale di Alessandro Lever, proveniente dalla Gevi Napoli.

Ala/Centro di 208 centimetri per 104 chili, Lever è nato a Bolzano il 4 dicembre del 1998. Cresce cestisticamente nel vivaio della Piani Bolzano prima di trasferirsi, a sedici anni, alla Pallacanestro Reggiana con cui completa il percorso di settore giovanile ed esordisce in Serie A, nella stagione 2015/16.

Nell’estate del 2017 si trasferisce in America dove gioca e studia a Grand Canyon University, vestendo per quattro annate la maglia dei Lopes con cui diventa il secondo giocatore per presenze nella storia del college e terzo miglior marcatore. Nel 2018 viene eletto WAC Freshman of the Year mentre nel 2021 viene inserito nel quintetto ideale della Western Athletic Conference. Chiude l’esperienza universitaria americana con la Laurea in Business Management.Alessandro LeverÈ davvero una grande emozione far parte della Reyer che ringrazio per la fiducia. Sono convinto che sia un’opportunità molto importante, quando è arrivata la chiamata ho accettato subito la sfida con grande entusiasmo. Reyer è un Club ambizioso che compete sempre per vincere e voglio farmi trovare pronto per far parte di questa squadra. Lavorerò sodo per dare il mio contributo, indipendentemente dai minuti che giocherò. Reyer rappresenta una grande occasione anche per migliorare come giocatore.Sono una persona a cui piace lavorare e stare in palestra. Non sono di tante parole e voglio dimostrare con i fatti che giocatore sono. La filosofia della Reyer è come la mia: dare tutto in campo e mettere il noi davanti all’io. Inoltre avrò l’opportunità di lavorare con un coach e uno staff di altissimo livello, davvero non vedo l’ora. Ci vediamo presto!

uff stampa umana reyer venezia