UFFICIALE – Nutribullet Treviso Basket: il primo nuovo arrivo è Andrea Mezzanotte

Andrea Mezzanotte, classe 1998, ala forte di 207 centimetri è il primo nuovo arrivo in casa Nutribullet Treviso Basket per la stagione 2023/24. Nell’ultima stagione ha giocato con l’Happy Casa Brindisi di coach Frank Vitucci e in 17 minuti di presenza media sul parquet ha viaggiato a 5.7 punti a partita con 2.3 rimbalzi.

E’ un giocatore che ha già maturato una buona dose di esperienza accumulata nelle tre stagioni in A2 a Treviglio e in seguito al salto nella serie maggiore, quattro stagioni all’Aquila Basket Trento e l’ultima in terra brindisina.

Tecnicamente è un lungo dinamico dotato di centimetri e di una tecnica di tiro invidiabile come testimoniato dalle percentuali da oltre l’arco (43,4% nell’ultima stagione, ottavo miglior tiratore da tre punti del campionato) che ne fanno un’arma tattica importante.

E’ nato ad Almenno San Bartolomeo, cittadina a una manciata di chilometri a ovest di Bergamo (è un super tifoso dell’Atalanta), e ha mosso i primi passi nel settore giovanile della Blu Orobica Bergamo.

Inizia a fare sul serio con il salto in A2 nel 2015/16, parallelamente alla trafila nelle varie selezioni delle Nazionali Giovanili con cui partecipa all’Europeo Under 18 in Turchia (medaglia di bronzo) e al Mondiale Under 19 in Egitto dove l’Italia cede solo in finale al Canada in un torneo che vede Mezzanotte tenere una media di 5.1 punti e 2.6 rimbalzi.

L’esplosione definitiva avviene nel 2017/18, nel campionato di A2 con Treviglio a 18 minuti di media, 5.6 punti e 2.7 rimbalzi a partita.

Nel 2018 il salto in Serie A con un pluriennale all’Aquila Trento. Più di cento presenze complessive tra campionato ed Eurocup, che gli permettono di completare la maturazione. L’inizio di stagione 2019/20 è da incorniciare: 14 punti e MVP Italiano alla prima giornata contro Reggio, 17 punti e career high tre giorni dopo contro Pistoia, facendosi anche valere con alcune prestazioni di spicco anche in Eurocup.

Lo scorso anno a Brindisi si è confermato come ottimo “back up” dei lunghi, trovando spazio sia in campionato che in coppa con 5.7 punti a gara di media e un high di 13 punti ottenuto curiosamente a marzo proprio contro Treviso Basket.

DICHIARAZIONI

Andrea, come è maturata la scelta di Treviso?

“La scelta di Treviso è maturata soprattutto grazie alla presenza di Frank Vitucci e Simone Giofrè, aggiungo poi che Treviso è una società storica del basket italiano e ambiziosa al punto giusto, inoltre sarà bello giocare al Palaverde, un palazzetto molto caldo e sempre pieno.”

Potrai continuare il cammino intrapreso a Brindisi con coach Vitucci

“Quando ho ricevuto la chiamata di Frank sono stato molto contento, perché voleva dire che quest’anno si è trovato bene e ha deciso di continuare con me il percorso iniziato con buoni risultati a Brindisi, ha speso davvero belle parole per me cosa che mi inorgoglisce e mi dà una grande carica per questa nuova avventura con TVB. Penso che questo anno appena Trascorso mi abbia dato nuovi stimoli e nuove ambizioni, lavoro ogni anno per migliorare personalmente e poter dare sempre di più una mano alla squadra per il raggiungimento dei nostri obbiettivi”

Dopo Trento e Brindisi sei in un’altra città che pulsa di passione per il basket…

“Assolutamente si, ho avuto la fortuna di giocare in città dove il basket era sempre molto sentito e questo è un aspetto fa veramente piacere per un giocatore, è gratificante avere una città e un pubblico che ti spinge, in quest’ultimo anno a Brindisi ho avuto l’esperienza di una città che vive di basket ed il palazzetto quasi sempre sold out, mi auguro che anche a Treviso di cui ho sempre sentito parlare bene in questo senso ci sia un’atmosfera del genere.”

Obiettivi personali e di squadra per la stagione?

“Ovviamente in base alla squadra che verrà creata gli obiettivi cambiano, c’è l’ambizione di fare bene. Quello che posso dire è che il mio obiettivo sarà di fare meglio dello scorso anno e continuare il mio percorso di crescita, divertendomi e facendo divertire il pubblico che ci verrà a tifare.”

