UFFICIALE – Nutribullet Treviso Basket saluta Adrian Banks e Paulius Sorokas

By

La Nutribullet Treviso Basket comunica che la società ha deciso di esercitare l’opzione di uscita prevista dai contratti degli atleti Adrian Banks e Paulius Sorokas. Tale decisione è stata presa per permettere alla nuova area tecnica di lavorare seguendo il proprio orientamento nella creazione della Nutribullet TReviso Basket 2023/24.

Il club ringrazia di cuore i giocatori Adrian Banks e Paulius Sorokas che resteranno positivamente nella memoria di società e tifosi per il prezioso e fondamentale apporto fornito in campo e fuori al nostro club nella scorsa stagione, ed augura ad entrambi la migliore fortuna per la prosecuzione delle loro carriere sportive.

Uff. Stampa e Comunicazione Nutribullet Treviso Basket