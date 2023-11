La società comunica di aver concluso in data odierna l’accordo di risoluzione consensuale dei contratti in essere con i giocatori americani James Young e Deishuan Booker, che quindi da oggi non faranno più parte del roster biancoceleste. La Nutribullet Treviso Basket ringrazia James Young e Deishuan Booker ed augura loro il meglio per il prosieguo delle rispettive carriere.

—

Uff. Stampa e Comunicazione Nutribullet Treviso Basket