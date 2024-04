UFFICIALE – Olimpia Milano tessera Denzel Valentine fino al termine della stagione

Pallacanestro Olimpia Milano ha tesserato fino al termine della stagione Denzel Valentine, nato il 16 novembre 1993 a Lansing, Michigan, alto 1.95, è arrivato a Milano nel marzo del 2024 proveniente dai Sydney Kings della NBL

LA CARRIERA – Valentine ha cominciato a giocare alla Sexton High School di Lansing che concluse la stagione 27-1 nel suo anno da senior. Valentine ha poi giocato a Michigan State sempre a Lansing. Nel suo anno da junior, è stato terzo quintetto della Big Ten Conference (ebbe 14.5 punti, 6.3 rimbalzi e 4.3 assist di media, il 41.6% nel tiro da tre). Da senior, nella stagione 2015/16, passò a 19.2 punti, 7.8 assist e 7.5 rimbalzi per gara, il 44.4% nel tiro da tre) guadagnandosi il premio di Giocatore dell’Anno a livello collegiale. Fu anche giocatore dell’anno della Big Ten e MVP del torneo della Big Ten in cui guidò gli Spartans al loro quinto titolo di conference. Nel giugno del 2016 è stato scelto al numero 14 dei draft NBA dai Chicago Bulls dove è rimasto fino al 2021. Nella NBA ha poi giocato a Cleveland e Utah accumulando 260 presenze. Nella stagione 2016/17 ha chiuso con 10.2 punti per gara. Nella stagione 2023/24 ha giocato nei Sydney Kings in Australia (12.2 punti e 5.3 rimbalzi di media)

NOTE – Il padre Carlton era il suo allenatore al liceo. Valentine ha giocato i Giochi Panamericani del 2015 con la Nazionale americana vincendo la medaglia di bronzo.

Uff stampa Olimpia Milano