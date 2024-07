UFFICIALE – Pallacanestro Trieste dà il benvenuto a Colbey Ross

Pallacanestro Trieste avrà un MVP come point guard nella prossima stagione: Colbey Ross è biancorosso! Il giocatore nativo di Aurora, in Colorado, metterà a disposizione di coach Jamion Christian tutto il suo talento, la sua imprevedibilità e la sua leadership per portare in alto la città di Trieste.

“Ho avuto il privilegio di osservare l’evoluzione del gioco di Colbey qui in Europa – il commento del GM biancorosso Michael Arcieri – assistendo in prima persona alla sua brillante stagione 2022-23. Oltre al miglioramento tecnico in ogni aspetto del gioco, sia in attacco che in difesa, ciò che più colpisce è la straordinaria crescita della sua leadership in campo, nello spogliatoio e nella comunità. L’impatto di Colbey sulla cultura della nostra squadra e dell’organizzazione sarà eccezionale. Avere Michele e Colbey ci regala due playmaker d’elite e vincenti, capaci di far rendere al meglio tutti i compagni. A nome del Cotogna Sports Group, di tutto il nostro team, dello staff e della nostra appassionata tifoseria, diamo il più caloroso benvenuto a Colbey, a sua moglie Makena e all’intera famiglia Ross!”

Colbey, classe 1998, si è formato cestisticamente all’Eaglecrest High School a Centennial. Durante il penultimo anno, Ross si è distinto con medie impressionanti di 18,6 punti, 4,6 rimbalzi e 3,4 assist per partita, guadagnandosi il titolo di Colorado Gatorade Player of the Year. Nell’ultimo anno di high school, ha migliorato ulteriormente le sue prestazioni, contribuendo in modo decisivo alla vittoria del campionato statale Class 5A e ricevendo nuovamente il premio di Gatorade Player of the Year, oltre al titolo di Mr. Colorado Basketball.

La sua crescita è proseguita poi alla Pepperdine University dove nel primo anno ha stabilito il primato di assist della scuola (179), entrando nel West Coast Conference All-Freshman Team. Nel suo terzo anno, con una media di 20,5 punti e 7,2 assist a partita, è il miglior giocatore della NCAA Division I.

Il suo percorso in Europa inizia nel 2021, con l’ERA Nymburk in Repubblica Ceca, dove ha vinto il campionato nazionale e ha partecipato alla Basketball Champions League. L’anno successivo ha fatto il suo esordio nel campionato italiano, proprio con la Openjobmetis Varese di Michael Arcieri come GM, emergendo come leader della squadra e impressionando con le sue prestazioni. La sua stagione eccezionale (fatta di 17,5 punti di media, 7,5 assist e 4,4 rimbalzi a partita) gli è valsa i titoli di MVP e Giocatore Rivelazione della Lega Basket Serie A.

Dopo una breve esperienza con il Buducnost Voli Podgorica in Montenegro, dove ha giocato sia in campionato che in EuroCup, Ross ha concluso poi la stagione 2023/2024 in LBA con la Bertram Derthona, dove in 23 partite ha messo a segno 11,6 punti e 5 assist per gara.

L’acquisto di Colbey Ross rappresenta un importante tassello nella costruzione di un roster competitivo e si inserisce perfettamente nel progetto di crescita e rinnovamento della società. Le sue qualità tecniche e umane saranno un valore aggiunto per la squadra e per tutto l’ambiente triestino.

Diamo il benvenuto a Colbey Ross nella famiglia della Pallacanestro Trieste!ù

UFF. STAMPA PALL. TRIESTE