Pallacanestro Trieste comunica di aver esercitato l’opzione di uscita dal contratto che legava Marcos Delia alla squadra per la prossima stagione sportiva.

La società ringrazia Marcos per l’impegno profuso durante le due stagioni trascorse in maglia biancorossa e gli augura il meglio per il prosieguo della sua carriera.

