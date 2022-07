UFFICIALE – Pesaro annuncia Vasilis Charalampopoulos

La Carpegna Prosciutto Basket Pesaro annuncia la firma dell’ala Vasilis Charalampopoulos, nato in Grecia il 6 gennaio 1997, di 204 cm e 109 kg.

Dopo l’esperienza nelle giovanili dell’Egaleo, nel 2012 a soli 15 anni viene ingaggiato dal Panathinaikos con cui resta fino al 2017, vincendo tre campionati nazionali e cinque Coppe di Grecia, disputando anche l’Eurolega. Nel 2017/2018 difende i colori del Paok Salonicco mentre il 2018/2019 lo vede impegnato con il Lavrio. Nell’annata seguente si trasferisce allo Ionikos Nikaias. Nel 2021/2022 affronta il campionato italiano nella massima serie prima con l’Umana Reyer Venezia e poi con la Fortitudo Kigili Bologna.

Il nuovo giocatore della squadra biancorossa vanta anche successi con la Nazionale ellenica: nel 2013 ha vinto la medaglia di bronzo nel Campionato Europeo Under 16. In Lettonia nel 2015 si è laureato campione continentale Under 18 e poi anche nel 2017 con la Nazionale Under 20.

