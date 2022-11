UFFICIALE – Pesaro riporta in LBA Jon Axel Gudmundsson

By

La Carpegna Prosciutto Basket Pesaro comunica di aver sottoscritto un contratto di tre mesi con Jon Axel Gudmundsson, guardia di 195 cm nata a Grindavik (Islanda) il 27 ottobre 1996.

Dal 2016 al 2020 difende i colori dei Davidson Wildcats. Dopo il college – in cui firma una media di 15 punti a gara con il 36% dalla lunga distanza, 4 assist e 7 rimbalzi – nella prima annata da rookie è impegnato in Germania con gli Skyliners Francoforte dove viaggia a una media di 13 punti a partita, con il 37% da tre oltre a 4 assist e 3 rimbalzi a match. Al termine del 2020/2021 lo attende l’esperienza della Summer League NBA con la maglia dei Phoenix Suns. Inizia il 2021/2022 nel campionato italiano alla Fortitudo Bologna mentre termina la stagione in Germania nei Crailsheim Merlins.

Gudmundsson scende in campo anche con la Nazionale islandese in qualità di titolare.

Per la sua nuova esperienza nel campionato italiano – stavolta con la canotta dello storico club pesarese – ha scelto il numero 30.

Ufficio Stampa Carpegna Prosciutto Basket Pesaro