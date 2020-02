UFFICIALE – Pistoia, Angelo Del Chiaro tesserato per la prima squadra

Pistoia Basket 2000 è lieto di comunicare di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive dell’atleta Angelo Del Chiaro. Il talentuoso pivot nostrano, proveniente dal settore giovanile biancorosso, ha firmato un contratto pluriennale con l’OriOra.

Nato a Pietrasanta il 2 marzo 2001, centro di 208 cm per 104 kg, Del Chiaro è entrato nella famiglia biancorossa nel 2015 ed è considerato uno dei migliori prospetti italiani della sua classe d’età. Pienamente ristabilito dopo un intervento chirurgico di rigenerazione dei tendini rotulei che lo ha tenuto ai box nella prima parte della stagione, nell’ultimo periodo ha giocato in doppio tesseramento con Officina Fattori Pistoia (Under 18 Eccellenza) e Libertas Montale Basket (Serie C Gold).

Queste le parole del direttore sportivo del Pistoia Basket, Marco Sambugaro: “È un atleta di prospettiva nel quale crediamo, con notevoli qualità tecniche e fisiche. Un ragazzo umile e con tanta voglia di lavorare, a cui noi metteremo a disposizione tutte le strutture e le risorse umane per farlo crescere, senza ansia e pressioni eccessive”.

Questo il commento dell’allenatore del Pistoia Basket, Michele Carrea: “Siamo contenti di aver recuperato dall’infortunio un atleta di punta del nostro settore giovanile. In questo periodo abbiamo valutato il suo recupero e il ragazzo ha lavorato con serietà e desiderio, dimostrando di essere pronto per giocare e per continuare il suo processo di crescita. Aggregarlo al roster della prima squadra sarà utile per progredire continuamente, lavorando a contatto con giocatori di alto livello”.

Queste le prime parole da giocatore dell’OriOra di Angelo Del Chiaro, attualmente impegnato con i colori biancorossi alle Final Eight di Next Gen Cup: “Sono contento di aver intrapreso questa strada, gioco con questa società da 5 anni e sono sempre stato bene. Sarà sicuramente una bella esperienza e prometto che farò del mio meglio. Ringrazio il Pistoia Basket per avermi dato questa opportunità e per la fiducia che ha dimostrato nei miei confronti. Forza Pistoia!”

–

Uff stampa OriOra Pistoia Basket 2000