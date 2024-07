UFFICIALE – Pistoia annuncia la firma di Maverick Rowan

A.S. Estra Pistoia Basket 2000 comunica di aver firmato un accordo, di durata annuale, con l’ala Maverick Rowan.

Nato il 14 luglio 1996, guardia/ala di 201cm per 100kg, inizia a giocare a basket alla Lincoln Park High School per poi trasferirsi successivamente alla Cardinal Gibbons di Fort Lauderdale, in Florida. Nella stagione 2015/16 fa il suo debutto al college vestendo la maglia di North Carolina State in Ncaa: in due campionati con quasi 30’ di utilizzo medio, segna sempre oltre 12 punti a partita col 43% da 2 e l’85% ai liberi.



Nel 2017 sbarca in Europa, in Lega Adriatica, vestendo i colori dell’FMP Belgrado ma, dopo qualche mese, torna in America per giocare con diverse franchigie della G-League.



Nel 2021 affronta di nuovo il viaggio verso l’Europa giocando nel campionato spagnolo LEB Oro, dove accetta la proposta dell’Huesca: qui vi rimane per 18 gare nelle quali, in 20’ di utilizzo medio, segna 9.4 punti e 2.7 rimbalzi. A metà stagione passa all’Algeciras nella LEB Plata dove, in otto partite, viaggia oltre i 25 punti di media e, al termine di quel campionato, decide di tornare negli Stati Uniti per una nuova avventura in G-League, stavolta con i Sioux Falls Sky Force. Infine, nell’ultima annata è di nuovo in Europa in Serie A della Repubblica Ceca con lo Sluneta Usti nad Labem dove chiude la regular season con 9.7 punti conditi da 4 rimbalzi di media, cifre confermate anche nei playoff col 39% da 2 e l’82% ai liberi.

«Prima di tutto, sono entusiasta di unirmi al club, alla città e di iniziare questa nuova avventura – afferma Maverick Rowan subito dopo la firma dell’accordo con Estra Pistoia Basket – Mi aspetto molto perché ho sentito parlare bene di Pistoia e dell’intensità che i tifosi riescono a portare alle partite. Arrivo in un grande campionato come quello italiano dove, tra l’altro, conosco molti ragazzi che ci giocano: la maggior parte di loro sono miei amici e hanno giocato con me in passato, quindi non vedo l’ora di confrontarmi sul parquet. Arrivo da una buona stagione fatta in Repubblica Ceca, all’interno di un club di valore, dove abbiamo vinto molte partite venendo eliminati ai playoff soltanto dal Nymburk che è una potenza da decenni. Per quanto mi riguarda gli obiettivi sono quelli di sempre: vincere, facendolo con l’approccio che ho avuto in qualsiasi club ho giocato, ovvero essere in forma e pronti per giocare. Infine, è ovvio che sono anche molto contento di stare vicino a mio padre: siamo persone molto simili, conosco i suoi standard e quello che si aspetta da me».

