UFFICIALE – Pistoia conferma Angelo Del Chiaro

A.S. Pistoia Basket 2000 è lieta di annunciare di aver raggiunto un accordo, di durata biennale fino al 30 giugno 2025, per la permanenza in maglia biancorossa del pivot Angelo Del Chiaro, prodotto della nostra Academy che ha svolto tutta la trafila giovanile in via Fermi e, dopo alcune stagioni di A2 di livello, adesso affronterà il grande salto al piano di sopra.

Nato a Pietrasanta (Lucca) il 2 marzo 2001, centro di 208 cm per 104 kg, Angelo Del Chiaro è a Pistoia dal 2015. Considerato uno dei migliori talenti italiani della sua classe d’età, resta stabilmente nel giro delle selezioni giovanili azzurre e, nel 2018-19, esordisce in Serie A. Ci sarà, poi, l’annata in doppio tesseramento con l’Under18 biancorossa e Libertas Montale Basket (Serie C Gold). Dal 2020-21 entra stabilmente in prima squadra, mentre nella passata stagione coach Nicola Brienza lo ha lanciato in quintetto titolare ed ha risposto alla grande: quasi 22′ di utilizzo con 9.1 punti di media ad allacciata di scarpe, frutto di un ottimo 55% da due potendo agire sia sotto le plance che dalla media distanza, ai quali ha aggiunto quasi 5 rimbalzi catturati.

Poche ore prima di Capodanno, però, l’infortunio alla spalla in allenamento che lo ha tenuto lontano dal parquet per quattro mesi, salvo rivederlo nella fase ad orologio e nei playoff di A2 dove le sue prestazioni sono andate in continuo crescendo fino al trionfo di Torino.

IL COMMENTO DI ANGELO. “E’ davvero un bella soddisfazione sapere di poter scendere in campo nel massimo campionato italiano con questi colori – dichiara il pivot biancorosso – soprattutto perché ci potremo confrontare con una lega che abbiamo sempre visto da esterno: ho fatto il debutto qualche anno fa quando ero giovanissimo ma è ovvio che, adesso, sarà tutto completamente differente. E poi la A ce la siamo conquistata nelle scorse settimane sul campo e ora ce la giochiamo: sarà tutto molto bello ma, allo stesso tempo, difficilissimo. Ci saranno cinque stranieri da integrare nel gruppo e ci dovremo confrontare con squadre in continua crescita, in sostanza non sarà la Serie A che Pistoia ha lasciato tre anni fa”.

Del Chiaro è il quarto tassello del mosaico biancorosso che va al proprio posto dopo le altre riconferme di capitan Gianluca Della Rosa, Carl Wheatle e Lorenzo Saccaggi. “Ho visto in questi giorni con grande piacere le permanenze degli altri miei compagni – conclude Del Chiaro – e la conferma del nucleo storico è importante: così facendo potremo accogliere al meglio i ragazzi nuovi che arriveranno. Ringrazio ovviamente la società e lo staff per la fiducia che mi hanno concesso, è molto importante perché mi fa molto piacere e mi rende davvero orgoglioso”.

