UFFICIALE – Pistoia e il suo MVP ancora insieme, confermato Varnado

A.S. Pistoia Basket 2000 comunica, con grande soddisfazione, di aver raggiunto un accordo anche per la stagione 2023/24 con Jordon Malik Varnado che, quindi, sarà il quinto giocatore riconfermato del gruppo che ha conquistato la promozione in Serie A.

Nato a Brownsville, in Tennessee, il 12 maggio 1997, Varnado è un’ala di 198cm per 107kg che ha disputato la trafila al college vestendo la prestigiosa maglia di Troy University con numeri notevoli (ultima stagione con 21.5 punti e 7.8 rimbalzi di media) per poi sbarcare in Europa dove ha debuttato in Ungheria con gli Egis Kormend lasciando subito il segno fra il campionato magiaro e la partecipazione alla Fiba Europe Cup.

Una vetrina che gli ha consentito di passare in Polonia, al Gtk Gliwice, confermandosi su cifre importanti prima di una stagione di stop assoluto per problemi familiari. Il resto è storia recente: con la maglia della Giorgio Tesi Group è stato un continuo crescendo, regalando prestazioni superlative e giocate spettacolari che lo hanno definitivamente consacrato con la piazza biancorossa.

I numeri del campionato 2022/23 dicono che ha chiuso la regular season con 16.9 punti (poco meno del 50% da 2) e 7.3 rimbalzi di media, salendo a 19 e 8.2 nella fase ad orologio con 34′ di utilizzo medio (saltando anche una partita) per arrivare all’apoteosi dei playoff: 21 punti di media nelle 13 gare disputate in quasi 35′ di presenza in campo conditi dal 46% da 2, il 40% da 3 e 8.5 rimbalzi a partita. Numeri che gli sono valsi il titolo incontrastato di Mvp della finale vinta per 3-1 contro la Reale Mutua Torino.

IL COMMENTO DEL COACH. “Abbiamo iniziato a parlare del rinnovo di Jordon sul pullman dopo gara-4 a Torino col diretto interessato – afferma il coach di Estra Pistoia, Nicola Brienza – c’è stato un lavoro da parte di tutti di massima volontà e di pazienza per permettere che questa importante permanenza potesse andare in porto. Mi preme dare grande merito della trattativa a Marco Sambugaro e va ringraziato lui, in primis, per come ha gestito questi aspetti. E, allo stesso tempo, va ringraziato il club che ha fatto uno sforzo importante per permettere al direttore sportivo di avere in mano gli strumenti per fare il suo lavoro.

Ripartiamo da un giocatore che ci conosce, che sa cosa vuole dire giocare in questa piazza mentre noi sappiamo quanto sia stato un valore aggiunto incredibile nella cavalcata che ci ha permesso di conquistare la promozione ed è evidente che sarà un pilastro fondamentale della squadra che stiamo costruendo. Il roster, fin dall’inizio, l’abbiamo pensato in funzione sua, al netto di avere la certezza o meno di riconfermarlo, perché fra staff e società abbiamo sempre avuto la speranza che questo succedesse, quindi è stata immaginata come se lui fosse nel gruppo. E’ per questo che si tratta di un tassello che si incastra alla perfezione con le idee tecniche della squadra.

Su Jordon c’è poco da dire: riportiamo a Pistoia l’Mvp delle finali playoff ed è un bellissimo messaggio che il club dà a tutta la città ed ai tifosi, non vediamo l’ora di riabbracciarlo e di poter iniziare la nuova annata ancora con Varnado in maglia biancorossa”.

