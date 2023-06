UFFICIALE – Pistoia, pioggia di conferme con il DS Sambugaro, coach Brienza, Della Rosa e Wheatle

Durante la conferenza stampa di presentazione ufficiale della campagna abbonamenti 2023/24, A.S. Pistoia Basket 2000 ha ufficializzato anche le prime mosse per quanto concerne la parte sportiva con la permanenza del direttore sportivo Marco Sambugaro ed il rinnovo del contratto, per altre due stagioni, di coach Nicola Brienza, la guida che ha condotto il resto dello staff, e la squadra, alla conquista della Serie A.

Una riconferma con tanto di contratto firmato, assieme al presidente Massimo Capecchi, di fronte ai giornalisti presenti in sala stampa per rendere ancora più ufficiale e formale questo atto. Inoltre, proprio per dichiarazione dello stesso diesse, sono definitive le riconferme del capitano Gianluca Della Rosa e dell’ala Carl Wheatle: per entrambi accordo annuale.

LA VOLONTA’ DI SAMBUGARO. “Tornando brevemente indietro, mi sento di dire due cose che finora non avevo espresso – l’incipit del direttore sportivo – la prima è che sono molto contento dell’arrivo del direttore generale perché va a colmare un buco a livello dirigenziale che nei quattro anni è stato importante all’interno dell’organigramma societario. Volevo inoltre ringraziare alcune persone dietro le quinte che sono sempre state al mio fianco nella quotidianità: Serena Biondi, Renzo Cecchi, Andrea Tronconi e il mitico Paolino perché, seppur non scendano in campo, hanno portato davvero tanto al Pistoia Basket ed al conseguimento del risultato.

Sono molto contento di proseguire il lavoro qui, non posso che ringraziare il club per la rinnovata fiducia e so che per fare bene il nostro lavoro esso stesso dipende dai risultati che vengono conseguiti: continuerò con serietà e professionalità, poi il campo è una variabile impazzita e quindi sarà quello il giudice supremo”.

LA PAROLA A NICOLA BRIENZA. “Anche io parto ringraziando sentitamente il club per la fiducia accordata ancora – ha detto il riconfermato coach biancorosso – un percorso di due anni molto intenso, con grandi soddisfazioni e condivisione totale di quello che volevamo fare. Il fatto che la società abbia deciso di farci lavorare, già dagli ultimi mesi, a stretto contatto quando si iniziava a parlare di futuro è stato per me motivo di soddisfazione e mi ha fatto sentire un tassello importante per il club e per ciò che si potrà costruire. E’ stato apprezzato il lavoro che abbiamo provato a fare, che è figlio dei risultati: il vincere aiuta a stare sereni e, al di là delle vittorie, c’è stato comunque il feeling su un percorso condiviso in tutto e per tutto. Adesso ce la siamo conquistata questa Serie A e faremo di tutto per difenderla alla grande”.

IL COMMMENTO DEL “PRES”. “Stiamo procedendo con tutte le pratiche per il 7 luglio per l’iscrizione alla Serie A e devo dire che siamo a buon punto – afferma il presidente Massimo Capecchi – Tutto questo lavoro prende ancora più importanza collegandosi alla parte sportiva e, quindi, sono estremamente contento che direttore sportivo e coach facciano ancora parte della nostra società: li ringrazio moltissimo per quanto fatto in questi anni con serietà, professionalità, empatia e senso di appartenenza alla città che per noi sono aspetti importantissimi. E’ un primo tassello per riuscire a ritagliarci le nostre soddisfazioni anche in Serie A”.

